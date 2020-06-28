Украину накроют грозовые дожди: синоптик дала прогноз на начало недели

В начале недели в разных регионах Украины ожидаются грозовые дожди.

Как написала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в понедельник, 29 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

В то же время Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке.

Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26...+32 градуса.

В Киеве 29 июня будет сухо и жарко, а во вторник в столице ожидается дождь, гроза.

30 июня через Украину пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части страны, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область и Крым.

"Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени", – отметила синоптик.

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, июль в Украине прогнозируется жарким и дождливым.