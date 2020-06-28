Украину накроют грозовые дожди: синоптик дала прогноз на начало недели

Общество 14:04, 28.06.2020 Обновлено: 14:46, 28.06.2020

В начале недели в разных регионах Украины ожидаются грозовые дожди.

Как написала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в понедельник, 29 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

В то же время Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке.

Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26...+32 градуса.

В Киеве 29 июня будет сухо и жарко, а во вторник в столице ожидается дождь, гроза.

30 июня через Украину пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части страны, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область и Крым.

"Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени", – отметила синоптик.

Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, июль в Украине прогнозируется жарким и дождливым.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленский дал заслуженного артиста Потапу и наградил Билык и Ефросинину

В Украине взлетят штрафы за коммуналку: кому припишут 50% к долгу и при чем здесь МВФ

Школьников могут перевести на дистанционное обучение с осени, – СНБО

Российские войска обстреляли ВСУ под Авдеевкой и Водяным, – Минобороны

Ермака назначила Россия, – сокурсник Путина Швец