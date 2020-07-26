Украину накроют грозовые дожди, но жара не отступит: синоптик уточнила прогноз погоды

В понедельник, 27 июля, в западных областях и местами в южной части Украины ожидается дождливая погода с грозами.

Но к средине недели в страну придет значительное потепление. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, грозовые дожди 27 июля могут также достичь Винницкой и Житомирской областей. А вот на остальной территории будет сухо и солнечно.

Карта дождей в Украине 27 июля (meteopost.com)

В Киеве в понедельник, добавляет Диденко, тоже будет без осадков. Зато с этого дня в столицу вернется жара – предполагается до +30 градусов и даже выше.

На остальной территории в дневное время она составит +28... +33 градусов, на западе местами до +22... +27. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели прогреет до +30... +36 градусов.

Однако в конце месяца, 30 июля, снова придет атмосферный фронт, который принесет дожди с грозами и температуру в пределах +22... +26 градусов.

"Поэтому в ближайшее время почистите кондиционеры, проверьте вентиляторы, уберите цветы из солнечных подоконников, выпустите в первые ряды бретельки, шорты, белый цвет и пестрые лимонады. Лето еще – ого-го", – посоветовала синоптик.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.