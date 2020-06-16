Украину накроют грозовые дожди: карта погоды на 17 июня

Погода в Украине в среду, 17 июня, практически по всей территории будет дождливой и с грозами.

По прогнозу синоптиков, осадков не предвидится только в Луганской области, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Западные регионы страны накроют грозовые ливни. Средняя температура днем будет +23+25 градусов, ночью +14+16. Немного теплее будет в центральных областях. Днем столбики термометра покажут +26+28 градусов, ночью +16+18.

Самая высокая температура установится на востоке Украины. Днем воздух прогреется до отметки +30+32 градусов, ночью температура упадет до +17+19.

Погода в Украине на 17 июня

В южных и северных областях будет похожая погода – дожди с грозами. Средняя дневная температура прогнозируется в пределах +26+28 градусов, ночью +16+18.

В Киеве 17 июня по прогнозу метеорологов пройдут дожди с грозами. Днем температура воздуха +27+29 градусов, ночью +16+18.

Погода в Киеве на 17 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением текущим летом в Украине.