Украину накроют грозовые дожди: каким областям повезет
Погода в Украине в воскресенье, 17 мая, будет испорчена дождями с грозами, которые пройдут практически по всей территории страны.
Солнечная погода без осадков предвидится только в нескольких областях Украины, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму осадков не предвидится. На востоке страны ожидается температура днем +16...+18, ночью +5...+7 градусов. На полуострове будет теплее: +18...+20 днем, ночью +8...+10 градусов.
Во всех остальных регионах страны днем пройдут грозовые дожди, скорость ветра составит 5-10 м/с. Средняя температура днем будет в пределах +15...+17, ночью +5...+7 градусов.
По прогнозу метеорологов в Киеве 17 мая днем пройдут дожди с грозами. Воздух максимально прогреется до отметки +16...+18 градусов, ночью +6...+8.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25 градусов.