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17 мая • обновлено в 08:03
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Украину накроют грозовые дожди: каким областям повезет

12.6т
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Погода в Украине в воскресенье, 17 мая, будет испорчена дождями с грозами, которые пройдут практически по всей территории страны.

Солнечная погода без осадков предвидится только в нескольких областях Украины, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму осадков не предвидится. На востоке страны ожидается температура днем +16+18, ночью +5+7 градусов. На полуострове днем будет теплее: +18+20 днем, ночью +8+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 мая

Прогноз погоды в Украине на 17 мая

Укргидрометцентр

Во всех остальных регионах страны днем пройдут грозовые дожди, скорость ветра 5-10 м/с. Средняя температура днем будет в пределах +15+17, ночью +5+7 градусов.

По прогнозу метеорологов в Киеве 17 мая днем пройдут дожди с грозами. Воздух максимально прогреется до отметки +16+18 градусов, ночью +6+8.

Прогноз погоды в Киеве на 17 мая

Прогноз погоды в Киеве на 17 мая

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25 градусов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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