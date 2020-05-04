Украину накроют град и шквалы: синоптики предупредили об опасности

В понедельник, 4 мая, в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Как сообщил Укргидрометцентр, во всех областях объявлен I уровень опасности, желтый (потенциально опасные погодные условия).

В Украине ожидаются грозы

В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ривненской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

В то же время на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), а на высокогорье восточной части Закарпатской области – низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Снеголавинная опасность в Карпатах скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев и область 4 мая внезапно накроют грозы, град и сильный ветер.

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