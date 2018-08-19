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Украину накроют две стихии: синоптики предупредили об угрозах

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о резкой перемене погоды и последствиях для жителей городов и населенных пунктов.

На западе страны в ближайшие дни возможны мощные паводки, а в центре и на юге - сохраняется повышенная (чрезвычайный уровень) пожарная опасность, информирует пресс-центр ГСЧС.

Чрезвычайный - 5 уровень пожарной опасности - 19−20 августа будет актуален для всех южных и центральных регионов Украины.

Опасность паводков 19 августа вероятна на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области), где подъем воды над существующими уровнями составит 0,2 - 0,8 м.

Новости
Украину зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

В Киеве и Киевской области днем 19 августа обещают грозы и порывы ветра 15-18 м/с.

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города. По информации пользователей соцсетей, воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду.

Место
Украина
Объект
погода
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
При дaвлeниe выше 140/90 - срочно чиcтитe сосуды! Домашний способ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://ua.maminforum.com
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