Украину накроют два мощных циклона: погода на выходные

В Украине на выходных, 17 - 18 марта, в результате воздействия двух активных циклонов резко ухудшится погода.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 17 марта, в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

В воскресенье, 18 марта, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

В понедельник, 19 марта, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели.

По всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

Как сообщал "Обозреватель", накануне спасатели предупредили украинцев о сложных погодных условиях на конец текущей недели и на начало следующей (17 - 19 марта).

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 16 марта, в Украине ожидается резкое усложнение погодных условий в связи с вторжением сразу двух циклонов, один из которых принесет морозы, а другой – обильные осадки, преимущественно в виде снега.