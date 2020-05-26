Украину накроют дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине, во вторник, 26 мая, ожидается прохладной и с осадками. По всей территории пройдут дожди с грозами.

Средняя температура прогнозируется +14+16 градусов. Скорость ветра 5−10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз погоды

На западе страны будет +14+16 градусов, лишь в Закарпатской области воздух прогреется до +20. Ночью похолодает до +5+7 градусов.

Восточные области Украины также накроет дождем. Днем столбик термометра покажет +14+16 градусов, ночью +8+10.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая Укргидрометцентр

В центральных регионах днем ожидается до +15+17 градусов, а ночью +7+9. На юге страны будет аналогичная погода, лишь в Крыму потеплеет до +18+20 градусов.

На севере Украины синоптики обещают днем +13+15 градусов, а ночью +7+9.

В Киеве 26 мая днем и ночью прогнозируются дожди. Днем +13+15 градусов, а ночью +9+11.

Прогноз погоды в Киеве на 26 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог сказал, что, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.