Украину накроют дожди: синоптик предупредила о похолодании

Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет мрачной и с осадками. Так, большую часть областей охватят периодические и умеренные дожди, а в Карпатах они могут быть белее сильными.

Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки в этот день принесет атмосферный фронт, тогда как в выходные накроет активный циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных регионах.

В эту пятницу восток и юг останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя. На юге, востоке, во многих центральных областях 16 октября еще удержится теплая погода с температурой воздуха +18... 23 градуса.

Атмосферный фронт обусловит дожди в Украины 16 октября Facebook Наталья Диденко

В Винницкой и Черкасской областях в этот день температура воздуха также начнет снижаться, ожидается +15... +18 градусов.

На севере столбики термометров будут держаться на уровне +12... +15 градусов. А наиболее прохладно в пятницу будет в западных областях – днем не выше +8... +13 градусов.

В Киеве 16 октября также уже будет свежее, днем до +14 градусов, вероятность дождя.

Циклон надвигается на Украину с юго-запада Facebook Наталья Диденко

Синоптик прогнозирует, что уже в субботу в столице ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода – похолодает до +11... +12 . А в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно – до +7... +9 градусов и ветрено.

"Ближайшая перспектива – с похолоданием, но какая же осень без дождей, тумана и ветра... Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга – теплые деньки у октября еще бывают и еще могут быть", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.