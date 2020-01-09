Украину накроют дожди с мокрым снегом: синоптики уточнили прогноз на 9 января

В Украине в четверг, 9 января, ожидаются небольшие осадки и заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, северных и большинстве центральных областей днем возможны небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков.

На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.

Мокрый снег Иллюстрация

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве также днем ожидается дождь с мокрым снегом, температура от 0 до 2° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в четверг, 9 января, в западных и северных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью будет достигать до -7 градусов.

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