Украину накроют дожди с мокрым снегом: синоптики рассказали, где испортится погода

Погода в Украине в пятницу, 20 ноября, накроет страну настоящей зимней стихией. Местами ожидаются значительные дожди со снегом, в областях разгуляется сильный ветер – 7-12 метров в секунду.

Правда, ночная температура с морозных градусов поднимется и в большинстве регионов будет держаться на уровне +1... +5. Такой прогноз на последний рабочий день этой недели дали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, днем в пятницу мокрый снег пройдет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Снег, но менее сильный, будет в Черкасщине, Кировоградщине и Полтавщине.

На западе в этот день пройдут дожди, лишь на Волыни вероятность осадков низкая. Тогда как в других областях будет без них.

Также в западные областях придет похолодание, хотя до морозов не дойдет. Днем столбики термометров покажут +3... +5 градусов, на юге +2... +7, на севере и в центре 0... +3. И только на востоке морозно – от -2 до +1 градуса.

В Киеве в пятницу ожидается мокрый снег, к тому же осадки будут обильными. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Днем воздух прогреется лишь до +1... +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, морозная погода в некоторых регионах Украины ночью 18 ноября удивила даже синоптиков. Они показали аномальное явление – температура колебалась от +5 до -20 градусов.