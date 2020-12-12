Украину накроют дожди с мокрым снегом: появился прогноз погоды на Андрея

В день Андрея, 13 декабря, погода практически на всей территории Украины будет теплой, морозов не предвидится, однако ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, на западе страны температура воздуха днем поднимется до +1+5 градусов по Цельсию, ночью – -2+1; в регионе днем ожидается снег, ночью – мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На севере страны температура воздуха днем будет 0+3 градуса, ночью – -4-0 градусов. Также днем – снег, ночью – мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке Украины ситуация практически такая же: температура воздуха днем – 0+4 градуса, ночью – -3-0 градусов, прогнозируется снег и мокрый снег, только в Донецкой и Луганской областях осадков не предвидится.

На юге страны будет теплее: температура воздуха 5+9, ночью 3+6 градусов по Цельсию. Днем и ночью ожидаются дожди, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Вместе с тем, Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупредила о гололедице на дорогах 13 декабря, І уровень опасности, желтый. Спасатели призвали водителей быть осторожными на дорогах.

В южной части страны ночью и утром 13 декабря – туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, говорится в Facebook ДСНС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: