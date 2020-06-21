Украину накроют дожди с грозами: синоптик уточнила прогноз на начало недели

Марина Лисничук Общество 15:31, 21.06.2020 Обновлено: 15:32, 21.06.2020

Начало следующей недели в Украине ничего нового в синоптической ситуации не принесет – ожидаются все те же грозовые ливни.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, опубликовав карту метеоявлений. Она добавила, что дожди с низким атмосферным давлением продолжают "нависать" над территорией страны.

Так, согласно ее прогнозу, в понедельник, 22 июня, в некоторых областях местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в стране тоже особо не изменится: столбики термометров будут показывать +26... +30 градусов, а на западе опустятся чуть ниже – до отметки +23... +27.

Карта погоды в Украине
(Facebook Натальи Диденко)

В Киеве 22-го июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, а также возможны сильные ливни, шквалы и иногда даже град. Ночью воздух прогреется до +20, днем – до +29 градусов.

По прогнозу Диденко, во вторник-среду, 23-24 июня, жара ослабеет, а температура воздуха снизится до +23... +26 градусов. Однако во второй половине недели она снова начнет повышаться.

Прогноз от синоптика
(Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Бойченко говорит, что лето 2020 будет более дождливым, чем в предыдущие два года, а июнь – аномально жарким.

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