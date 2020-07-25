Украину накроют дожди с грозами: названо области, где ухудшится погода

Погода в Украине в воскресенье, 26 июля, будет солнечно и жаркой. Только в западных регионах и Житомирской области пройдут дожди, местами с грозами.

На остальной территории страны осадки не предвидятся, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Также ожидается ветер переменных направлений 3-8 м/с.

На западе страны температура днем ожидается днем +24+26 градусов, ночью +14+16. По прогнозу синоптиков дожди будут идти на протяжении суток.

Прогноз погоды в Украине на 26 июля Укргидрометцентр

Жаркая и сухая погода установится в восточных, центральных и южных областях Украины. В среднем температура воздуха днем будет в пределах +30+32, ночью +14+16. На юге страны столбики термометра поднимутся до отметки +34 градуса днем и +21 ночью.

В Киеве и области 26 июля ожидается солнечная и теплая погода. Температура ночью +15+17 градусов, днем +28+30. По прогнозу метеорологов, кратковременные дожди могут пройти в ночное время.

Прогноз погоды в Киеве на 26 июля Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL синоптик Владислав Билык рассказал, что июль в Украине прогнозируется жарким и дождливым.