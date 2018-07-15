Украину накроют дожди: появился прогноз погоды на начало недели

В начале недели в Украине установится облачная погода с кратковременными дождями и грозами.

По данным "Укргидрометцентра", по ночам будет прохладно, и днем температура не будет подыматься выше 26 градусов тепла.

16 июля по всей территории Украины, кроме южных регионов, ожидаются дожди. На западе - переменная облачность. Температура воздуха ночью +13 – 15 градусов, днем + 21 – 23 градуса.

В центральной части пройдут местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +14 – 16 градусов, днем +23 – 26 градусов. В восточных регионах также будет влажно. Ночью – +14 – 17 градусов, днем – 23-25 градусов тепла. На юге будет солнечно: ночью - +17–20 градусов, днем – 27–29 градусов тепла.

В Киеве ожидается переменная облачность с небольшими дождями и грозами. Температура воздуха ночью 15 –17 градусов тепла, днем +23 –25. Ветер – северо-западный, 5-10 м/сек.

17 июля погода практически не изменится. На юге и в Запорожье ожидается солнце, а во всех других регионах будет дождливо. Температура на западе - 14– 16 градусов тепла, днем - +20 – 22 градуса.

В центральной части температура ночью составит 14 – 16 градусов тепла, днем – +22–24. В восточных регионах ночью – 14-18 градусов тепла, днем – +24-26. На юге ночью - +18–20 градусов тепла, днем – 27–29 градусов тепла.

В Киеве ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 15 –17 градусов тепла, днем – +21–23. Ветер – западный, 5-10 м/сек.

18 июля дожди покроют всю территорию Украины без исключения. На западе днем будет до 22 градусов тепла, ночью до 16 градусов.

В центральной части днем температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла, в то время, как ночью – до +16. На востоке днем ожидается до +26 градусов. Дожди также доберутся до южных областей. Ночью ожидается до 20 градусов тепла, днем – до +29.

В Киеве целый день ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью – +14-16 градусов, днем – 22-24 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз погоды на конец лето и начало осени.