Украину накроют дожди и град: в каких регионах ждать осадки
На всей территории В Украине во вторник, 5 мая, ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы.
Теплее всего будет на юге и востоке страны, сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.
Небольшие дожди ночью, а днем умеренные с грозами (кроме западных) пойдут во всех областях. В восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер по стране преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в западных областях 4-9, днем 14-19. На юге и востоке стран теплее – до 22 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировала, что похолодание в Украине продлится неделю, а потепления стоит ждать уже 9-10 мая.