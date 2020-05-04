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4 мая • обновлено в 22:47
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Украину накроют дожди и град: в каких регионах ждать осадки

3.3т
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На всей территории В Украине во вторник, 5 мая, ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

Иллюстрация pixabay.com

Иллюстрация pixabay.com

По всей Украине пойдут дожди с грозами, местами град

Небольшие дожди ночью, а днем умеренные с грозами (кроме западных) пойдут во всех областях. В восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер по стране преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в западных областях 4-9, днем 14-19. На юге и востоке стран теплее – до 22 градусов.

По всей Украине пойдут дожди с грозами, местами град

По всей Украине пойдут дожди с грозами, местами град

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировала, что похолодание в Украине продлится неделю, а потепления стоит ждать уже 9-10 мая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Тег
Укргидрометцентр
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