Украину накроют дожди: где испортится погода

Ирина Кулинич Общество 06:10, 24.04.2020 Обновлено: 10:48, 24.04.2020

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет теплая погода, но часть регионов зальют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе Украины будет солнечно и сухо. Днем температура воздуха составит +17...+20. Ночью будет +3...+6.

Украину накроют дожди: где испортится погода
gismeteo.ru

В Винницкой и Житомирской области – до +18. Осадков также не прогнозируют.

Сухо будет и на юге. В Херсонской области прогреет до +18, в Одесской и Николаевской – на несколько отметок ниже.

Восток, север и частично центр ждут дожди. Без осадков обойдется только в Черкасской и Кировоградской областях, а также на Киевщине. Там прогнозируют днем до +17.

Погода в Украине 24 апреля
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.

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