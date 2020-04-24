В пятницу, 24 апреля, в Украине будет теплая погода, но часть регионов зальют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе Украины будет солнечно и сухо. Днем температура воздуха составит +17...+20. Ночью будет +3...+6.

Украину накроют дожди: где испортится погода gismeteo.ru

В Винницкой и Житомирской области – до +18. Осадков также не прогнозируют.

Сухо будет и на юге. В Херсонской области прогреет до +18, в Одесской и Николаевской – на несколько отметок ниже.

Восток, север и частично центр ждут дожди. Без осадков обойдется только в Черкасской и Кировоградской областях, а также на Киевщине. Там прогнозируют днем до +17.

Погода в Украине 24 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.

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