Главная Новости
24 апреля • обновлено в 06:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украину накроют дожди: где испортится погода

866
Читать материал на украинском

В пятницу, 24 апреля, в Украине будет теплая погода, но часть регионов зальют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе Украины будет солнечно и сухо. Днем температура воздуха составит +17...+20. Ночью будет +3...+6.

Украину накроют дожди: где испортится погода

Украину накроют дожди: где испортится погода

gismeteo.ru

В Винницкой и Житомирской области – до +18. Осадков также не прогнозируют.

Сухо будет и на юге. В Херсонской области прогреет до +18, в Одесской и Николаевской – на несколько отметок ниже.

Восток, север и частично центр ждут дожди. Без осадков обойдется только в Черкасской и Кировоградской областях, а также на Киевщине. Там прогнозируют днем до +17.

Погода в Украине 24 апреля

Погода в Украине 24 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги