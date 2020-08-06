Украину накроет жаркая погода: синоптик уточнила, где будет сухо, а куда придут дожди

В пятницу, 7 августа, антициклон Detlef с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую и жаркую погоду в большинстве областей Украины.

Несмотря на это, некоторые регионы все же затронут незначительные осадки. Таким прогнозом на последний день этой рабочей недели поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее словам, на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, в Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях днем в пятницу возможны кратковременные грозовые дожди.

Карта погоды в Украине 7 августа, которую будет определять антициклон Detlef (Facebook Наталья Диденко)

Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня 7 августа на западе и севере составит +26... +32, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей поднимется до +29... +34 градусов.

В Киеве пятница, подчеркнула синоптик, будет с красивыми облаками, но без значительных осадков. Дневная температура воздуха немного "осядет" – до +28... +30 градусов.

Вероятность дождей в Украине 7 августа (Facebook Наталья Диденко)

Забегая вперед, Диденко добавила, что в эти выходные в столице вообще будет "температурный рахат-лукум" – до +27 градусов. Так, суббота будет сухой и солнечной, а воскресенье – местами с кратковременными грозовыми дождями.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что до 9 августа в Украине будет преобладать сухая погода, лишь в Карпатах возможны небольшие дожди. Жара начнет спадать со следующей недели.