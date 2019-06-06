Украину накроет жара и грозы: синоптик дала прогноз на выходные

В пятницу, 7 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской, а вечером пройдут на Харьковщине и Сумщине.

"Ближайшей ночью дожди с грозами могут походить по северу и центру. На остальной территории - без осадков", - отметила она.

Иллюстрация 24 канал

Температура воздуха в Украине 7 июня ожидается +25 +30 градусов. В выходные жара усилится до +28 +34 градусов.

В Киеве ближайшей ночью есть вероятность дождя с грозой, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до + 30 градусов.

8-9 июня в Киеве - локальные периодические дожди и жара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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