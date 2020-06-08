Украину накроет жара до +35: синоптик дала прогноз на неделю

На этой неделе по всей Украине будет доминировать жара. В большинстве областей будет преобладать сухая и ясная погода.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, днем ожидается +27...+32 градуса, а в середине недели на Востоке, в Центре и на Юге местами +32...+35 градусов (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

В Украине будет сухо и жарко

"Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимально +23...+28 градусов. Такая относительная свежесть – через периодические дожди с грозами, которые будет предопределять атмосферный фронт", – отметила она.

Однако все же в Украине преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса. Ветер с юго-востока, умеренный.

В Киеве 9 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.

В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме 9 июня, ожидаются 14-15 июня.

"Поэтому не стесняйтесь огромных шляп, не забывайте брать с собой термальную и обычную воду, погружать периодически по локоть руки в прохладную воду", – посоветовала синоптик.

Facebook Натальи Диденко

Facebook Натальи Диденко

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе 2020 года, температурный максимум составит +33 градуса.