Украину накроет циклон: синоптики предупредили о непогоде

В Украине в понедельник, 5 октября, ухудшится погода – в частности, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни с грозами.

По данным Укргидрометцентра, больше всего будет дождить в западных областях. А в центральных синоптики предупредили о шквальном ветре.

Так, на западе температура воздуха в понедельник составит +21... +23 градуса. Ветер прогнозируют восточный, местами порывы до 12 м/с.

Днем 5 октября в западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ривненской, а также на Житомирщине, Киевщине и Винниччине – порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В этих же регионах пройдут дожди.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Столбики термометров продержаться на уровне +20... +23 градусов. А наиболее прохладно в этот день будет в Киеве – ожидается +19... +21 градус.

Также синоптики предупредили, что в среду, 7 октября, в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября в Киеве было объявлено высокий уровень штормовой опасности из-за ожидаемого усиления порывов ветра до 15-20 м/с. В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города при такой погоде.