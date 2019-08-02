Украину накроет циклон: синоптик предупредила о непогоде

Территорию Украины, в выходные дни, 3-4 августа, накроет циклон, который движется с юго-запада.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, уже в субботу днем в Одесской области и Прикарпатье начнутся дожди и грозы, которые местами будут переходить в сильные ливни с локальными шквалами и градом.

По ее прогнозу, циклон постепенно, в течение ночи на 4 августа и воскресного дня, будет перемещаться с запада на восток.

Дождливая погода 24 канал

"Поэтому днем 3 августа, ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на востоке - дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы", - отметила Диденко.

Север Украины и запад (кроме Прикарпатья) избежит прямого влияния циклона - в субботу-воскресенье ожидаются небольшие дожди периодически с прояснениями.

Температура воздуха останется невысокой в большинстве областей, +20 +24 градуса.

На юге в субботу еще будет жарко, +25 +30, а в воскресенье, 4 августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает.

В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит +20 +22 градуса.

По прогнозу Диденко, со вторника, 6 августа, в Украине начнет теплеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр прогнозирует на август среднюю месячную температуру +19 +24 градуса. В отдельных регионах в конце месяца возможны заморозки на поверхности почвы.

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