Украину накроет сильный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине 7 апреля ожидается теплая и ветреная погода на праздник Благовещение-2019.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что на большей части территории страны будет солнечна погода.

"Но на Западе и местами на севере пройдут дожди. В Киеве воскресенье обещает быть с +15… +18 градусов, ветер разгуляется порывами, облаков может увеличиться, но без существенных осадков", – добавила она.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, скорость ветра будет 7-12 м/с. Уточняется, что средняя температура днем будет +13... +18 градусов, на высокогорье Карпат +6... +11, а на Закарпатті +16... +21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале новой недели будет теплая погода с дождями. Уже к середине недели почти всю территорию страны накроют грозы.

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