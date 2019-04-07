|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украину накроет сильный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине 7 апреля ожидается теплая и ветреная погода на праздник Благовещение-2019.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что на большей части территории страны будет солнечна погода.

"Но на Западе и местами на севере пройдут дожди. В Киеве воскресенье обещает быть с +15… +18 градусов, ветер разгуляется порывами, облаков может увеличиться, но без существенных осадков", – добавила она.

Новости
Дожди и летнее тепло: озвучен прогноз погоды на Пасху в Украине

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, скорость ветра будет 7-12 м/с. Уточняется, что средняя температура днем будет +13... +18 градусов, на высокогорье Карпат +6... +11, а на Закарпатті +16... +21.

Украину накроет сильный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале новой недели будет теплая погода с дождями. Уже к середине недели почти всю территорию страны накроют грозы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоди" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоди
Персона
Наталка Диденко
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения