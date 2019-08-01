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Украину накроет резкое похолодание: синоптик дала прогноз

1.5т Читать материал на украинском

В пятницу, 2 августа, на территории Украины прогнозируется прохладная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в большинстве областей температура воздуха составит +19 +25 градусов, на севере и северо-востоке местами +17 +22 градуса.

"Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, +25 +29 градусов", - добавила она.

Украину накроет резкое похолодание: синоптик дала прогноз

Дождливая погода

Дождливая погода

24 канал

Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. На остальной территории будет сухая солнечная погода.

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В Киеве 2 августа - сыро и свежо, дождь, +20 +22 градуса. Температура воды в Днепре +22 +23 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре уже дали подробный прогноз погоды на август 2019 года в Украине. Также была представлена краткая климатическая характеристика последнего месяца этого лета.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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