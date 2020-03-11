Украину накроет непогода: синоптик рассказала, где ударят дожди

Из-за циклона Gizela, который свирепствует на севере Европы, 12 марта в некоторых регионах Украины ожидается дождливая и ветреная погода.

В то же время столбики термометров будут показывать +11... +17 градусов. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"То ли борщ не удался, то ли мужчина полочку не прибил в ванной комнате, или ноготь со свежим лаком обломался – трудно сказать, но погода в зоне влияния этой мощной циклоничности явно сложная и изменчивая", – шутливо прокомментировала она.

12 марта в Украине местами будет идти дождь

По ее словам, непогода охватит преимущественно северную часть и северо-запад Европы, но Gizela своими фронтами дотянется и до нас.

Поэтому в четверг в Украине пройдут дожди – в восточной части и местами на западе. На остальной территории без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях – порывистый, до сильного.

12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на Западе Facebook/Наталья Диденко

В Киеве 12 марта тоже будет порывистый ветер, однако без осадков и до +14 градусов.

А уже в выходные в стране немного похолодает, даже к морозу.

"Поэтому пока греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", – призвала Диденко.

циклон Gizela Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к дальнейшей серьезной засухе.

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