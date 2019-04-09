Украину накроет дождевой фронт: синоптик дала прогноз 

В среду, 10 апреля, большую часть территории Украины накроет дождевой фронт.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, только на востоке страны осадки маловероятны.

Температура воздуха удержится в пределах +15 +20 градусов, в западных областях будет свежее +8 +14 градусов.

В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8 +10, днем +14 +16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий и осадки.

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