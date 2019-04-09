|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украину накроет дождевой фронт: синоптик дала прогноз 

430Читать материал на украинском

В среду, 10 апреля, большую часть территории Украины накроет дождевой фронт.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, только на востоке страны осадки маловероятны.

Температура воздуха удержится в пределах +15 +20 градусов, в западных областях будет свежее +8 +14 градусов.

Украину накроет дождевой фронт: синоптик дала прогноз 
Новости
Лето на носу: синоптики уточнили теплый прогноз погоды в Украине
Украину накроет дождевой фронт: синоптик дала прогноз 

В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8 +10, днем +14 +16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий и осадки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения