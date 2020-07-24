Украину накроет атмосферный фронт: синоптик уточнила, чего ждать от погоды на выходные

Марина Лисничук Общество 16:12, 24.07.2020 Обновлено: 16:45, 24.07.2020

В выходные, 25-26 июля, в Украине будет господствовать атмосферный фронт северного циклона Anja, который удержит дождливую погоду в западных областях.

Кроме этого, осадки с грозами могут задеть и центрально-северные регионы. Таким прогнозом на ближайшие дни поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу в большинстве областей страны будет преобладать сухая погода, однако в западных, а также Винницкой и Житомирской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

В Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона Anja
(Facebook Наталья Диденко)

В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными, подчеркнула Диденко.

Согласно ее прогнозу, температура в выходные ожидается высокой. В течение дня будет наблюдаться +25 ... +30 градусов, на юге воздух прогреется до +27... +33. В воскресенье на западе станет свежее.

Карта погоды в Украине 25-26 июля
(Facebook Наталья Диденко)

В Киеве в субботу тоже без существенных осадков, правда, вечером и уже в воскресенье, 26 июля, возможен дождь с грозой. Столбики термометров в столице покажут +26... +29 градусов.

"Но все же бросьте в сумку зонт и на вечер что-то из длинным рукавом. Ну, и рыцарские защитные доспехи от комаров", – шутливо посоветовала Диденко.

Прогноз синоптика
(Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

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