Украину накроет атмосферный фронт: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 11 марта, ожидается дождливой. Страну накроет атмосферный фронт, который принесет осадки.

Сухо будет лишь в южных регионах Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Украину накроет атмосферный фронт Иллюстрация

"Ветер будет западным, порывистым. Температура воздуха на западе и севере невысокая, +8…+11 градусов, юг, восток и большинство центра порадуются теплому воздуху, +10…+15. В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9…+10", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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