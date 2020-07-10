Украину накроет антициклон Xabi: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине 10 июля будет солнечной и теплой. Фото Pixabay.

Погода в Украине в пятницу, 10 июля, будет теплой без осадков. Ее обусловит антициклон Xabi. При этом во второй половине дня могут пойти дожди с грозами.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидается юго-западный, на востоке – северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 тепла, на юге +15+20. Днем на территории страны прогнозируется от 25 до 30 градусов.

В Киеве в пятницу также сухо, днем +26+28, ночью от 13 до 15 тепла.

Прогноз погоды на 10 июля. Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что дождей с грозами стоит ожидать во второй половине дня.

"Пятница в Украину придет с антициклоном Xabi. Поэтому почти везде ожидается сухая, ночью звездная, днем солнечная погода. Однако во второй половине дня в западных областях появятся дожди с грозами", – отметила она.

Погоду в Украине обусловит антициклон Xabi. Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду, местами с дождями.