Украину накроет антициклон: синоптик предупредила о нюансах

В Украину 24-го марта придет антициклон, который принесет много солнца и небольшое потепление.

Днем температура воздуха не поднимется выше +1 +5 градусов, при этом может опуститься и до - 1-3 градусов.

По словам Диденко, ближайшей ночью стоит ожидать погодных нюансов.

"Черноморский циклон забросит мокрого снега и дождя на юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это - только ночью. Днем циклон "съедет" на Турцию", - пишет она.

Синоптик отметила, что в Киеве на выходных не будет осадков, но ночью стоит ждать мороза.

"Кому надо в дорогу именно в ночные часы, - дороги и тротуары могут быть опасно скользкими. А днем ​​- наслаждайтесь сухой погодой, приятными, хотя и маленькими "плюсами" и даже пушистым мартовским солнцем", - добавила Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", синоптики уточнили весенний прогноз погоды.