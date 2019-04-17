Украину накроет антициклон: синоптик дала теплый прогноз

В четверг, 18 апреля, антициклон Katharina принесет на территорию Украины потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, осадки в виде дождей вероятны только в Одесской и западных областях.

Температура воздуха днем составит +11... +15 градусов, ночью +3... +6 градусов.

В Киеве 18 апреля без осадков и около +12... +14 градусов. В дальнейшем, по прогнозу Диденко, в столице есть вероятность периодических дождей, будет умеренно тепло.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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