Украину накроет антициклон Albreht: какой будет погода

Четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Сухую погоду принесет антициклон Albreht.

А вот западные дожди приведет волна атмосферного фронта, которая уже практически прошла нашу территорию.

В Украину придет антициклон Albreht (Facebook Натальи Диденко)

Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной.

В течение дня 23-го июля ожидается +23...+29 градусов, на юге до +25...+30 градусов.

В Киеве будет комфортная погода – солнце, белые облака, +23 градуса.

Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

По словам синоптика, в ближайшее время грозовые дожди пройдут на западе, а на севере возможны периодические осадки в конце недели. На юге, востоке и на большинстве территорий в центре сохранится сухая погода.

Прогноз погоды на 23 июля в Украине (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Киеве со среды, 22 июля до пятницы, 24 июля, будет сухая погода, однако немного похолодает.