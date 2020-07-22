Украину накроет антициклон Albreht: какой будет погода
Четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухим
В западных регионах прогнозируют грозовые дожди
Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов
Антициклон Albreht принесет сухую погоду, кое-где пройдут дожди. goodfon.ru
Четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.
Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Сухую погоду принесет антициклон Albreht.
А вот западные дожди приведет волна атмосферного фронта, которая уже практически прошла нашу территорию.
В Украину придет антициклон Albreht (Facebook Натальи Диденко)
Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной.
В течение дня 23-го июля ожидается +23...+29 градусов, на юге до +25...+30 градусов.
В Киеве будет комфортная погода – солнце, белые облака, +23 градуса.
Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.
По словам синоптика, в ближайшее время грозовые дожди пройдут на западе, а на севере возможны периодические осадки в конце недели. На юге, востоке и на большинстве территорий в центре сохранится сухая погода.
Прогноз погоды на 23 июля в Украине (Facebook Натальи Диденко)
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Киеве со среды, 22 июля до пятницы, 24 июля, будет сухая погода, однако немного похолодает.