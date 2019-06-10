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Украину накроет адская жара: синоптик дала прогноз

2.1тЧитать материал на украинском

Во вторник, 11 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем составит +30... +34 градуса, в западных областях +27... +31 градус.

Дожди с грозами вероятны в западных областях, в северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, град.

Украину накроет адская жара: синоптик дала прогноз
Украину накроет адская жара: синоптик дала прогноз

На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве вторник будет жарким, +30... +32 градуса, днем возможен локальный дождь с грозой.

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

По информации Диденко, к концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится.

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"По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17 июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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