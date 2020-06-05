Украину на выходных накроет тепло до +32: появился свежий прогноз

На территории Украины в выходные, 6-8 июня, будет теплая погода. Периодические дожди прогнозируют в западных областях, а в восточных, южных и центральных температура поднимется до +30...+32.

Соответствующий прогноз появился на странице "Украинского гидрометцентра" в Facebook. Так, запад страны в последующие трое суток, кроме периодических дождей, ждут грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью ожидается около +12...+17 градусов, днем +20...+26.

На остальной территории предполагается сухая погода, только днем 6 июня местами пройдет небольшой дождь, возможна также гроза. Температура ночью ожидается в пределах +11...+16 градусов, днем – около +24...+29.

Украину на выходных накроет тепло до +32. Иллюстрация

"7-8 июня в восточных, южных и центральных областях местами +30...+32", – говорится в посте.

В Киеве выходные будут также сухими, лишь 6 июня во второй половине дня возможен кратковременный дождь, ветер сильным не будет. Ночью ожидается как минимум +14...+16 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что во второй декаде июня в Украине установится летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать +34 градуса.