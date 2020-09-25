Украину на выходные накроет дождями: синоптик назвала области, которым не повезет

Погода в субботу, 26 сентября, в нескольких областях Украины будет дождливой и ветреной. При этом температура воздуха ожидается +19..+27 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. В частности дожди накроют западные области, Одесскую и Винницкую. На остальной территории Украины суббота будет сухой.

Температура воздуха прогнозируется +23..+27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до +19..+23 градусов. При этом будет преобладать сильный штормовой юго-восточный ветер.

В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер без дождя. Днем ожидается +25 градусов.

В воскресенье, 27 сентября, атмосферный фронт циклона Wicca принесет уже больше дождей. Осадки пройдут по всей территории Украины – сначала ночью дождь на Западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят север, местами юг, а ночью придут к восточным областям.

Удержится 27 сентября в Украине сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в воскресенье будет составлять: на Западе +14..+19 градусов, на севере Украины и в Винницкой области максимально не выше +18..+23 градусов, в большинстве центральных областей +22..+26 градусов, на востоке +23..+26 градусов, на юге воскресное воздух прогреется до +23..+26 градусов.

В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19..+20 градусов.

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