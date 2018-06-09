Украину могут охватить масштабные пожары: объявлен чрезвычайный уровень опасности

В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности на 9 и 10 июня.

"По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч", – сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Спасатели напомнили, что возгорания в лесах, на торфяниках и на свалках обычно возникают из-за легкомыслия или умышленных поджогов.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", – отметили в ведомстве.

В ГосЧС также призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

"В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности пятого класса; разводить костры в лесу и лесополосах; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; жечь стерню на сельскохозяйственных полях", – резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на выходные в Украине.