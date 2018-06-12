Украину будут "полоскать" грозы: прогноз до конца недели

До конца недели в Украине ожидаются грозы с ливнями, которые за несколько дней пройдут с запада на восток страны.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, уже во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространиться практически по всей Украине.

Сухо будет лишь на востоке юго-восточных регионов страны, а также на юге страны и в Крыму. Воздух прогреется в среднем до +24-28 градусов.

В среду, 13 июня, антициклон будет удерживать продвижение циклона дальше на восток Украины, оставив его в прежних границах.

Но температура воздуха в центре, на юге и востоке Украины повысится, местами до +32.

При этом на западе страны будет некоторое снижение температуры до +24 градусов.

В четверг, 14 июня, в северные области вернется сухая погода, а осадки задержатся на остальной территории Украины.

Температура воздуха в целом по Украине будет составлять до +24-27 градусов, на востоке и юге страны все также жарко, до +32.

В пятницу, 15 июня, от влияния циклона освободятся центр и север Украины. А вот на восток и юг страны придут грозовые дожди. Также они останутся и в западных областях страны.

Температура воздуха будет на уровне +24-27 градусов.

В субботу, 16 июня, дожди отступят из большинства регионов Украины. Дождливо будет лишь на западе страны и местами в Одесской области.

Температура воздуха опустится на пару градусов и будет составлять в целом по Украине до +24-28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.