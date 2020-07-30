Украину 31 июля поделят на четыре карантинные зоны: что говорят в Минздраве
В пятницу, 31 июля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором распределит регионы Украины на четыре зоны, исходя из эпидемической ситуации.
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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, территория страны будет распределена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
"Завтра мы инициируем заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы утвердить распределение на зоны по всей стране", – отметил он.
По словам главы Минздрава, открытие детских лагерей с 1 августа, согласно новому постановлению о карантине, возможно только в "зеленой" и "желтой" зонах.
"Проверка и открытие детских лагерей находится в компетенции органов местной власти, ГСЧС и Госпродпотребслужбы. Вопросы контроля работы лагерей возложены на территориальные органы исполнительной власти, в частности Госпродпотребслужбу. Но они могут открываться только в регионах "зеленой" и "желтой" зон", – подчеркнул Степанов.
Критерии распределения на зоны
Кабинет министров сформулировал критерии определения четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавируса.
"Опасным" регионом будет считаться тот, в котором будет зафиксирован хоть один из следующих признаков:
загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов COVID-19, составляет более 50%;
среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Регион будет "желтым" в случае загруженности более 50% количества коек, и "красным" в случае загруженности более 75% мест в больницах.
На уровне административно-территориальных единиц региона/района или города областного значения уровень эпидемической опасности рассчитывается Министерством здравоохранения с учетом доли отдельной единицы в превышение каждого отдельного показателя на уровне региона:
"зеленый" - до 5%;
"желтый" - от 5 до 20%;
"оранжевый" - от 20 до 50%;
"красный" - более 50%;
Для расчета такой доли используются показатели коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамики роста случаев инфицирования COVID-19.
Регион будет "зеленым", если в нем минимум три последних дня будут отсутствовать все признаки широкого распространения коронавируса.
Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.