Украину 31 июля поделят на четыре карантинные зоны: что говорят в Минздраве

Стала известна дата деления Украины на четыре зоны.

В пятницу, 31 июля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором распределит регионы Украины на четыре зоны, исходя из эпидемической ситуации.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, территория страны будет распределена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

"Завтра мы инициируем заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы утвердить распределение на зоны по всей стране", – отметил он.

По словам главы Минздрава, открытие детских лагерей с 1 августа, согласно новому постановлению о карантине, возможно только в "зеленой" и "желтой" зонах.

"Проверка и открытие детских лагерей находится в компетенции органов местной власти, ГСЧС и Госпродпотребслужбы. Вопросы контроля работы лагерей возложены на территориальные органы исполнительной власти, в частности Госпродпотребслужбу. Но они могут открываться только в регионах "зеленой" и "желтой" зон", – подчеркнул Степанов.

Критерии распределения на зоны

Кабинет министров сформулировал критерии определения четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавируса.

"Опасным" регионом будет считаться тот, в котором будет зафиксирован хоть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Регион будет "желтым" в случае загруженности более 50% количества коек, и "красным" в случае загруженности более 75% мест в больницах.

На уровне административно-территориальных единиц региона/района или города областного значения уровень эпидемической опасности рассчитывается Министерством здравоохранения с учетом доли отдельной единицы в превышение каждого отдельного показателя на уровне региона:

"зеленый" - до 5%;

"желтый" - от 5 до 20%;

"оранжевый" - от 20 до 50%;

"красный" - более 50%;

Для расчета такой доли используются показатели коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

Регион будет "зеленым", если в нем минимум три последних дня будут отсутствовать все признаки широкого распространения коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.