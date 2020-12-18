Украину 20 декабря накроет магнитная буря: как защититься
В воскресенье, 20 декабря, на Земле ожидается магнитная буря, влияние которой буде ощутимо и в Украине.
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря продлится три дня – до 22 декабря включительно.
Активность магнитного всплеска будет невысокой: по классификации астрономов, она почти доходит до уровня G1 (слабая буря). Но даже такое незначительное колебание магнитосферы может отрицательно повлиять на самочувствие людей.
В группе риска – дети, беременные женщины, метеочувствительные, пожилые люди, гипертоники, гипотоники, люди с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями.
В дни магнитных бурь у этих категорий людей может ухудшиться самочувствие, возникнуть головная боль, аритмия и скачки давления.
Как защититься от воздействия магнитной бури
Отказаться от употребления алкоголя, кофе.
Избегать стрессовых ситуаций.
Носить с собой лекарства.
Стараться правильно питаться, исключить из рациона жирную, острую и соленую еду.
Выпивать не менее двух литров жидкости в день.
Спать не менее 8 часов в сутки, бывать на свежем воздухе.
Делать дыхательную гимнастику.
Отметим, ранее астрономы прогнозировали на указанные даты более мощную магнитную бурю уровня G1.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17-25 декабря в небе над Украиной пролетит метеорный поток Урсиды. Его пик придется на время самых длинных ночей в году.