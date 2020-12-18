Украину 20 декабря накроет магнитная буря: как защититься

В воскресенье, 20 декабря, на Земле ожидается магнитная буря, влияние которой буде ощутимо и в Украине.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря продлится три дня – до 22 декабря включительно.

Активность магнитного всплеска будет невысокой: по классификации астрономов, она почти доходит до уровня G1 (слабая буря). Но даже такое незначительное колебание магнитосферы может отрицательно повлиять на самочувствие людей.

В группе риска – дети, беременные женщины, метеочувствительные, пожилые люди, гипертоники, гипотоники, люди с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями.

В дни магнитных бурь у этих категорий людей может ухудшиться самочувствие, возникнуть головная боль, аритмия и скачки давления.

В дни магнитных бурь у многих людей может ухудшиться самочувствие tesis.lebedev.ru

Как защититься от воздействия магнитной бури

Отказаться от употребления алкоголя, кофе.

Избегать стрессовых ситуаций.

Носить с собой лекарства.

Стараться правильно питаться, исключить из рациона жирную, острую и соленую еду.

Выпивать не менее двух литров жидкости в день.

Спать не менее 8 часов в сутки, бывать на свежем воздухе.

Делать дыхательную гимнастику.

Отметим, ранее астрономы прогнозировали на указанные даты более мощную магнитную бурю уровня G1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-25 декабря в небе над Украиной пролетит метеорный поток Урсиды. Его пик придется на время самых длинных ночей в году.