Украину 11 июня накроет жаркая погода: где будет сухо, а где – выпадут дожди

Яра Дорош Общество 22:30, 10.06.2020 Обновлено: 22:31, 10.06.2020

В четверг, 11 июня, на территории большинства областей Украины ожидается сухая, солнечная погода, однако западные, а еще часть центральных регионов, Крым накроют дожди с грозами. В то же время всюду будет тепло, временами – даже жарко.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В Киеве в этот день будет сухая, солнечная погода, температура будет колебаться в пределах +31...+33 градусов.

Так, дожди с грозами ожидаются в западных, части центральных областей. В частности, речь о Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ривненскрй, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской. Впрочем, днем там будет тепло – от +25 и до +33 градусов.

Украину 11 июня накроет жаркая погода. Иллюстрация

Также дожди с грозами накроют и Крым. Однако там будет еще теплее – около +31...+33.

На территории остальных областей Украины будет сухо и солнечно. Днем температуры там будут колебаться в пределах +30... +35 градусов.

Погода в Украине 11 июня
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.

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