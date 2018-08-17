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Украина вымирает: опубликована страшная статистика

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В период с января по июнь 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. По информации Госстата, всего в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года проживало 42 млн 263,9 тыс. человек.

В ведомстве отмечают значительно превышение смертности над рождаемостью: на 100 умерших - только 55 рожденных.

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В частности, за данный период в Украине родились 164,2 тыс. человек, тогда как смертность составила 298 тыс. человек.

При этом, население Украины в январе-июне текущего года за счет мигрантов пополнилось на 11,2 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина стала лидером в Европе по смертности на дорогах.

Место
Украина
Объекты
населениерождаемостьсмертьГосударственная служба статистики УкраиныГосстат
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Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Вимирают москали в Украине..))Єто радует))
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ВСЕ ПЕРЕЖЫВЕМ ТОКА БЫ КАЦАПОВ НЕВИДЕТИ
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Вимирают москали в Украине..))Єто радует)),
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0
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Мерзнут .
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Maxonin Igor, Де?Них холод..под 40 ..Вимирают москали в Украине..))Єто радует))
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