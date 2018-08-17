Украина вымирает: опубликована страшная статистика

В период с января по июнь 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. По информации Госстата, всего в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года проживало 42 млн 263,9 тыс. человек.

В ведомстве отмечают значительно превышение смертности над рождаемостью: на 100 умерших - только 55 рожденных.

В частности, за данный период в Украине родились 164,2 тыс. человек, тогда как смертность составила 298 тыс. человек.

При этом, население Украины в январе-июне текущего года за счет мигрантов пополнилось на 11,2 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина стала лидером в Европе по смертности на дорогах.