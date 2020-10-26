Украинцы живут лучше, чем 4 млрд населения Земли, но менее счастливы – историк

Украинцы относятся к привилегированному меньшинству и живут лучше, чем 4 млрд населения Земли, но при этом чувствуют себя гораздо менее счастливыми.

Такое заявление сделал историк Александр Зинченко во время четвертого Национального круглого стола "Счастье как цель", который состоялся в Черновцах, сообщает "Укринформ". Эксперт указал на то, что в "мировом рейтинге счастья" наша страна "в каком-то совершенно ужасном хвосте".

"Мы в привилегированном меньшинстве... Нас таких счастливчиков 3 млрд. То есть большинство в этом мире живет значительно хуже, чем мы, но при этом мы значительно менее счастливы", – отметил он.

Как рассказал историк, в 2019 году Украина в "рейтинге счастья" заняла 133 место.

"Мы не намного продвинулись вверх и остаемся и в 2020 году так же на очень низком уровне. Украинцы имеют наглость в массе своей быть несчастными несмотря на соседей по рейтингу, а это Чад, Эфиопия, Свазиленд, Уганда. Мы видим, что все эти страны находятся на другом уровне благосостояния. Между нами и Угандой расстояние больше в благосостоянии, чем между Украиной и Швейцарией", – заявил историк.

По его словам, доходы жителей страны растут, а еще в 2000 году 72% украинцев боялись голода. В 2018 году таких осталось чуть больше 27%.

"Украинцы смогли совершенно фантастические вещи сделать за 30 лет – мы выбрали демократию, мы стали свободной страной, мы совершенно фантастический построили кулинарный гедонизм. Мы огромное количество разнообразных вещей можем себе позволить, но при этом не можем решиться быть счастливыми, сделать этот выбор быть счастливыми. Вот это проблема", – подытожил Зинченко.

Александр Зинченко Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в стране по версии "Forbes Украина".