Украинцы заявили, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и Германия

Антон Малиновский Общество 17:08, 5.05.2020

Больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

Согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, с таким мнением согласны 56% опрошенных жителей Украины. На Западе так думает 63% человек, а на Востоке – 44%. 24% имеют другое мнение, а 20% не определились.

При этом, 52% опрошенных придерживаются советской интерпретации, что День победы – это празднование победы советской армии в Великой отечественной войне, а 32% воспринимают его как победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 9,3% не смогли ответить на вопрос, а 6% считают этот день просто дополнительным выходным.

Опрос украинцев по Дню победы
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Также 39% украинцев поддерживают празднование как Дня памяти и примирения, так и Дня победы. 32% считают, что нужно отмечать только День победы, а 14% – только за День памяти и примирения. 9% опрошенных безразличен этот вопрос. 61% украинцев не поддерживают участие украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, 21% за это, а 18% не определились.

Опрос был проведен среди 2000 украинцев с 17 по 22 апреля во всех регионах, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос украинцев по Дню победы
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива
Опрос украинцев по Дню победы
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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