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5 мая • обновлено в 17:39
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Украинцы заявили, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и Германия

1.1т
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Больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

Согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, с таким мнением согласны 56% опрошенных жителей Украины. На Западе так думает 63% человек, а на Востоке – 44%. 24% имеют другое мнение, а 20% не определились.

При этом, 52% опрошенных придерживаются советской интерпретации, что День победы – это празднование победы советской армии в Великой отечественной войне, а 32% воспринимают его как победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 9,3% не смогли ответить на вопрос, а 6% считают этот день просто дополнительным выходным.

Опрос украинцев по Дню победы

Опрос украинцев по Дню победы

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Также 39% украинцев поддерживают празднование как Дня памяти и примирения, так и Дня победы. 32% считают, что нужно отмечать только День победы, а 14% – только за День памяти и примирения. 9% опрошенных безразличен этот вопрос. 61% украинцев не поддерживают участие украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, 21% за это, а 18% не определились.

Опрос был проведен среди 2000 украинцев с 17 по 22 апреля во всех регионах, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос украинцев по Дню победы

Опрос украинцев по Дню победы

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Опрос украинцев по Дню победы

Опрос украинцев по Дню победы

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
День Победы
Место
Украина
Теги
СССР опрос
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