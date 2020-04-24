Пользователи соцсетей бурно отреагировали на фильм, снятый к годовщине президентства Владимира Зеленского.

В частности, на официальной странице президента в Facebook пользователи раскритиковали его за невыполненные обещания, ухудшение ситуации в стране, коррумпированное окружение и привычку по любому поводу снимать видеоролики.

"Нет цензурных выражений для этого безобразия! Для чего нам это кино? Иди работай, а если от работы "устал , возвращайся, ради Бога, в свой 95 квартал", – отметила Наталья Сероватская.

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"Этот год прошел под девизом "как все проср*ть за год", страна на пороге дефолта благодаря несовершенному презеденту и профанам, которых он привел к власти", – написала Наташа Кармазина.

Кроме того, Зеленского упрекнули за то, что он не справляется со своими обязанностями, поскольку сейчас в Украине "провал по всем направлениям".

"Итог года вашей деятельности – это полный провал по всем направлениям. Вы явно не справляетесь. Здесь нечего стесняться. Нужно признать свою ошибку и подать в отставку. Это будет сильным шагом сильного и ответственного лидера", – пишет Евгений Фетисенко.

"Беги, Вова, беги!" – надеемся, что это будет лучший фильм с вашим участием ... " – написала Ирина Козлова.

"Были провалы, кошмары, зашквары, испанский стыд, скандалы, неудачи, ошибки, позор, ложь, шаурма и Оман. Ну и все, в принципе", – заключает Валентина Дервисис.

Президента также попросили снимать меньше видеороликов. Вместо того – заниматься страной и выходить к людям.

"Кто-то потратил 51 мин своей жизни, чтобы посмотреть очередную видяшку? Вова, единственная просьба. Достаточно видяшек! Выйди к журналистам, чтобы тебе задали вопрос. Выйди к людям. Ты, Вова, кукла, и сам это знаешь. Иди занимайся клоунадой, но в какой-то другой стране. Лох ты, Вова..." – написал Анатолий Юрьев.

Также главу государства обвинили в том, что громкие дела, такие как дело Екатерины Гандзюк до сих пор не расследованы.

"Почему гибнут наши ребята, а у вас бизнес в России?" – пишет Дарья Яковлева.

"Кто заказал Катю Гадзюк Почему не сидят чиновники Януковича? Почему на фронте гибнут люди? Почему ваше окружение утонуло в коррупции?" – пишет Герман Кудинов.

Пользователь Руслан Порохончук прокомментировал: "А можно более подробно о победах и успехах? Где вы лично их нашли? А то с "пленками" Ермаков, Оманом, антиколомойським законом, сверхдефицитным бюджетом, увеличением количества погибших в ООС по сравнению с предыдущим годом я вижу только несостоятельность и тупые видосики "ни о чем".

Кристина Шилинська пишет: "Почему Владимир Александрович снова разговаривает с воображаемым другом?"

Людмила Шумкова: "Господин президент, обратите внимание на призывы семей политзаключенных Кремля к диалогу. Мы хотим знать о судьбе наших родных, что в дальнейшем находятся в незаконном заключении по политическим мотивам в тюрьмах РФ и Крыма. Когда состоится обещанный "трек" по их освобождению. Не игнорируйте нас. #ПоговоритеСНами"

"Выйди уже отсюда, разбойник !!!" – написал Дмитрий Юрик.

Большое количество негативных комментариев и под публикациями фильма в YouTube. А на официальной странице Офиса президента Зеленского в YouTube функцию комментирования вообще отключили.